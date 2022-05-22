У розвідці Британії повідомили, на який напрямок в Україні росіяни кинули свої єдині "Термінатори"

У розвідці Британії повідомили, на який напрямок в Україні росіяни кинули свої єдині "Термінатори"

Єдина оперативна рота в Росії з БМПТ "Термінатор", найімовірніше, перекинута на Сєвєродонецький напрямок.

Для наступу на Донбасі Росія, ймовірно, розгорнула на Сєвєродонецькому напрямку єдину діючу оперативну роту бойових машин підтримки танків (БМПТ) "Термінатор".

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетне Центральне угруповання сил (ЦУЗ), яке є єдиним формуванням, яке використовує цю машину. ЦУЗ раніше зазнало великих втрат, не зумівши прорватися до східного Києва на першому етапі вторгнення.

За даними розвідки Британії, РФ розробила "Термінатор" після того, як виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, які вона використовувала під час афганської та чеченської воєн.

"Район Сєвєродонецька залишається одним із безпосередніх тактичних пріоритетів Росії. Однак, за наявності максимум десяти "Термінаторів" вони навряд чи вплинуть на кампанію", - кажуть у британській розвідці.

Нагадаємо, Росія втрачає безпілотники, але у британській розвідці вважають, що це негативно вплине на її оперативну ефективність у війні.

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