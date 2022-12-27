У розвідці Британії повідомили напрямки на фронті, де протягом 48 годин зосереджено бойові дії

Російським окупантам не вдається захопити території на Бахмутському напрямку і поблизу Сватового.

Про це заявляє Міністерство оборони Великої Британії.

Там констатували, що протягом останніх 48 годин бойові дії залишаються зосередженими навколо Бахмутського напрямку Донецької області та поблизу Сватового у Луганську.

"Росія продовжує часті невеликі напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки", - заявляють британські розвідники.

Крім того, вказується, що частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, яку раніше розгромили на Харківщині, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь. Припускають, що це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність.

Нагадаємо, колишній начальник поліції Києва, який нині воює у Національній гвардії Андрій Крищенко пояснив, що Бахмут стратегічно важливий для Росії, адже там перетин доріг, висоти за містом, які для них важливі. За його словами, росіяни намагаються зайти в Бахмут з різних боків. Перший термін, який їм давали на захоплення Бахмута, до 9 травня, тепер - до 1 січня.

Президент Володимир Зеленський 26 грудня зауважив, що Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі потребують зараз максимуму сил і концентрації. За словами президента, ситуація там "важка і болісна".

Водночас в Інституті вивчення війни кажуть, що російськi війська сповільнили наступ у районі Бахмута.

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