У розвідці Британії повідомили, що наступне після енергетики атакуватимуть окупанти дронами в Україні

Росія, наймовірніше, вичерпала запаси іранських безпілотників, якими атакувала цивільну й критично важливу інфраструктуру України, але, швидше за все, шукатиме варіанти, як їх поповнити.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії зранку 23 листопада.

Від вересня Росія, ймовірно, запустила по Україні сотні безпілотників іранського виробництва. Це була суміж дронів і більш традиційних багаторазових збройних систем (ракет).

Але, якщо раніше окупанти знищували українські електромережі, то нещодавно, командири РФ задумали, щоб іранські дрони "віддавали пріоритет медичним установам як можливим об’єктам і завдавали їм ударів".

"Росія переважно використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української електромережі. Однак нещодавно російські командири, ймовірно, також хотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним установам як можливим об’єктам і завдавали їм ударів керованими боєприпасами", - наголошують у Міноборони Британії.

У розвідці Британії вважають, що Росія розпочала атаки дронами, щоб компенсувати серйозний брак крилатих ракет. Але, вказується, цей підхід мав обмежений успіх, адже більшість запущених БПЛА було знешкоджено.

"Приблизно від 17 листопада публічно не повідомлялося про удари БПЛА. Росія, ймовірно, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, шукатиме поповнення. Росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни", - підсумовують у Міноборони Британії.

Так, російські окупанти уночі 23 листопада обстріляли поліклініку та будинок у Куп'янську. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє перехожих. Це жінка 55 років та чоловік 68 років. Ще один чоловік - госпіталізований, одному - надали допомогу на місці.

А у Запорізькій області російська окупаційна армія в ніч проти 23 листопада вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська. У результаті удару РФ загинув хлопчик, який народився два дні тому.

Нагадаємо, в ISW заявили, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет і у них спостерігаються проблеми з поповненням цього арсеналу. Але аналітики прогнозують, що найближчим часом росіяни все ж зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

Читайте також: