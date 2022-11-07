У розвідці Британії пояснили, чому РФ втратила перевагу в повітрі над Україною

Країна-агресорка РФ, яка напала на Україну, навряд чи зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків в Україні значно перевищують їхні можливості з виробництва нових.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці нагадали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на початку листопада заявив, що Росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, аніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.

"Хоча ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, тривала відсутність переваги в повітрі Росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком здійснення безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО", - сказано в повідомленні.

У Міноборони Британії висловили думку, що ситуація навряд чи зміниться протягом наступних кількох місяців.

"Втрати літаків Росії, найімовірніше, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових планерів. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 7 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 76 460 осіб. За добу ще 530 російських військових ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що російські терористи в понеділок, 31 жовтня, випустили по Україні 55 крилатих ракет, з яких сили України збили 45.

Тим часом у ЗМІ поширилися інформація, що нібито РФ може отримати від Ірану окрім безпілотників, ще й ракети. Втім, секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що наразі немає підтвердження того, що Росія отримала іранські балістичні ракети.

Читайте також: