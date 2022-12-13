У розвідці Британії пояснили, чому Путін уперше за 10 років скасував традиційну пресконференцію

Також Путін скасував пряму телефонну лінію за своєї участі.

Диктатор РФ Володимир Путін уперше за останні роки відмовився від щорічної пресконференції за підсумками року. Глава Кремля міг піти на такий крок через побоювання, що доведеться відповідати на запитання щодо розпочатої ним війни в Україні.

Про це інформують у розвідці Великої Британії.

Аналітики зауважують, що пресконференція Путіна була важливою подією в календарі публічних виступів диктатора і часто використовувалася як можливість продемонструвати нібито чесність глави Кремля.

Але вперше за 10 років у Кремлі оголосили про скасування заходу. Також Путін відмовився і від публічної прямої телефонної лінії за своєї участі.

"Хоча запитання майже напевно зазвичай перевіряються заздалегідь, скасування пов’язане зі занепокоєннями, які зростають, щодо поширеності антивоєнних настроїв у Росії", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, кремлівські чиновники вкрай болісно ставляться до можливості того, що будь-який захід, на якому був присутній Путін, може перетворитися на "несанкціоноване обговорення "спеціальної військової операції", як у РФ називають війну в Україні.

Нагадаємо, 12 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що великої пресконференції диктатора РФ до Нового року "не планується". Проте, Пєсков додав, що, імовірно, Путін знайде можливість поговорити з пропагандистами РФ.

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