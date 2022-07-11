У розвідці Британії розповіли про одну з руйнівних проблем РФ з особовим складом у війні проти України

Дружини російських військових стверджують, що їх чоловіки, яких РФ кинула воювати проти України, психічно та фізично виснажені.

Росіяни протягом 10 липня з артилерії гатили по північному сектору Донбасу, але будь-яких серйозних територіальних просувань окупантів не було.

Про це йдеться в щоденному звіті розвідки Британії.

"Українські сили продовжували чинити локальний тиск на російський оборонний рубіж на північному сході Херсонської області, також, ймовірно, не домігшись територіального успіху",- йдеться в повідомленні.

У розвідці Британії зазначили, що російське інформагентство, яке базується в Далекосхідному районі озера Байкал, опублікувало відео, на якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО) безпосередньо звертаються до місцевого політика із закликом про те, щоб їхні чоловіки повернулися додому із війни в Україні.

Одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади "психічно і фізично виснажений", оскільки перебуває на дійсній бойовій службі від 24 лютого 2022 року.

"Відсутність запланованих перерв в інтенсивних бойових умовах, швидше за все, є однією з найбільш руйнівних з багатьох кадрових проблем, які Міноборони Росії намагається вирішити серед розгорнутих сил", - додають у Міноборони Британії.

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