У розвідці Британії розповіли, скільки бійців вийшли із "Азовсталі" і куди з Маріуполя РФ перекине свої сили

У розвідці Британії розповіли, скільки бійців вийшли із "Азовсталі" і куди з Маріуполя РФ перекине свої сили

Територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який мужньо захищають українські воїни, залишили понад 1700 військовослужбовців України.

У разі, якщо Росії вдасться остаточно захопити український Маріуполь, сили звідти буде перекинуто для посилення операцій на Донбасі.

Про це інформує розвідка Великої Британії.

За даними британських розвідників, понад 1 700 українських військовослужбовців залишили "Азовсталь". Скільки ще там залишається, невідомо.

"Український опір у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та модернізовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати, і це може бути тривалим процесом", - йдеться в повідомленні.

Однак, російські командири змушені демонстративно досягати оперативних цілей. Це означає, що РФ, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео парамедика "Тайри", яку захопили у полон в Маріуполі.

Як повідомлялося, командування "Азову" досі на заблокованому заводі: "Калина" виступив з відеозверненням.

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