У розвідці Британії розповіли, скільки бійців вийшли із "Азовсталі" і куди з Маріуполя РФ перекине свої сили

Територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який мужньо захищають українські воїни, залишили понад 1700 військовослужбовців України.
У разі, якщо Росії вдасться остаточно захопити український Маріуполь, сили звідти буде перекинуто для посилення операцій на Донбасі.
Про це інформує розвідка Великої Британії.
За даними британських розвідників, понад 1 700 українських військовослужбовців залишили "Азовсталь". Скільки ще там залишається, невідомо.
"Український опір у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та модернізовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати, і це може бути тривалим процесом", - йдеться в повідомленні.
Однак, російські командири змушені демонстративно досягати оперативних цілей. Це означає, що РФ, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил.
Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео парамедика "Тайри", яку захопили у полон в Маріуполі.
Як повідомлялося, командування "Азову" досі на заблокованому заводі: "Калина" виступив з відеозверненням.
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