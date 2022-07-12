У розвідці Британії розповіли, як завдяки майстерності ЗСУ окупантам доводиться "нетрадиційно комплектувати" армію

Окупанти, ймовірно, продовжують чинити військовий тиск на українські війська, одночасно перегруповуючи і відновлюючи сили для наступальних операцій у найближчому майбутньому.

Російське Міноборони через великі втрати в Україні може вдаватися до нетрадиційного комплектування. Зокрема, до набору ув'язнених для ПВК "Вагнера".

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

"Нестача особового складу Збройних сил РФ можливо примушує Міноборони РФ використовувати нетрадиційні способи рекрутингу. Це, у тому числі, рекрутинг особового складу з російських в’язниць до ПВК Вагнера. Якщо повідомлення про це підтвердяться, то такий крок, швидше за все, свідчить про труднощі з поповненням значної кількості російських втрат", - йдеться в повідомленні.

Крім того, розвідники повідомляють про те, що російські війська продовжують добиватися невеликих територіальних успіхів у Донецькій області — зокрема, заявивши про взяття під контроль міста Григорівка.

Також росіяни продовжують наступ уздовж головного маршруту постачання — траси E-40 у напрямку Слов'янська та Краматорська.

Тим часом окупанти скаржаться на оточення і на ставлення командування.

Один із них розповів про порядки в російській армії.

Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні наближаються до 37,5 тисячі осіб.

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