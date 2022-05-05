У розвідці Британії з'ясували, як РФ може використати військові навчання Білорусі проти України

У розвідці Британії з'ясували, як РФ може використати військові навчання Білорусі проти України

Білоруські війська у межах сезонних норм проводять навчання. На цьому тлі Росія спробує роздути загрозу для України.

Білоруські сухопутні війська перекидаються з гарнізону на поле для навчань. Це відповідає сезонним нормам, оскільки кульмінація циклу зимової підготовки у Білорусі припадає на травень місяць.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Росія, ймовірно, намагатиметься роздмухати загрозу, яку несуть Україні ці навчання, щоб закріпити українські сили на Півночі, не даючи їм брати участь у битві за Донбас.

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"Білоруські сухопутні війська були помічені від гарнізону до поля для навчань. Це відповідає сезонним нормам, оскільки Білорусь у травні входить у кульмінацію свого циклу зимових тренувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі не очікується жодних відхилень від звичайної діяльності, які можуть загрожувати для союзників і партнерів.

Нагадаємо, що у Білорусі помітили рух військової техніки у бік кордонів з Україною та Литвою.

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