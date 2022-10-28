У розвідці показали, як ЗСУ звільняли селище Невське на Луганщині: окупанти намагалися втекти, але не вийшло

Під час звільнення селища Невське на Луганщині ЗСУ знищили кілька десятків ворогів і захопили трофеї.

Українські розвідники показали, як вдалося звільнити селище Невське на Луганщині. Під час цього в українському полоні опинилося 3 окупанти, ще 34 ворога було знищено.

Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони.

"Група "Кедр" Головного Управління Розвідки Міністерства Оборони України 23 жовтня за участі 5 роти 66 Бригади Збройних Сил України звільнила селище Невське Луганської області", — йдеться в повідомленні.

Під час блискавичної наступальної операції українські захисники розбили окупантів, які мали перевагу в силі. Було знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі росіяни покинули бронетехніку та втекли з селища.

Розвідники взяли у полон трьох російських "контрактників", військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

Нагадаємо, очліьник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію на фронті. За його словами, ЗСУ просуваються кожного дня на кілька кілометрів.

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