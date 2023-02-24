У розвідці попередили про важкий період війни в Україні навесні-влітку: "Ми готуємося"

Скібіцький заявив, що весняно-літня кампанія буде спрямована на досягнення результату Україною.

Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький попередив, що період війни весна-літо буде дуже складним для України, аде військові готуються і готові до будь-яких сценаріїв.

Про це Скібіцький розповів на заході з нагоди роковин початку повномасштабного вторгнення РФ у резиденції президента ФРН у Берліні, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що ситуація залишається дуже складною, адже Росія не відмовилася від своїх початкових планів.

"Дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів. Весняно-літня кампанія буде спрямована на досягнення результату. Але на досягнення результату нами", – наголосив представник української розвідки.

За його словами, що попри окремі невеличкі успіхи ворога, зокрема в районі Бахмута, головна мета РФ – повна окупація Донбасу – за цілий рік так і не була досягнута.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, протягом останніх тижнів окупанти розпочали новий етап війни ­– війна на виснаження. Як і раніше, Росія хоче повністю контролювати Україну.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков 24 лютого поінформував про роботу над підготовкою контрнаступу українських військ. Міністр сказав, що держава вступає у новий період війни, завдання якого – перемога.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що є всі шанси для завершення війни влітку 2023 року. Йдеться про повернення усіх територій та вихід на кордони 1991 року.

Читайте також: