У розвідці розповіли, чи може Путін застосувати ядерну зброю проти України

Росія продовжує проводити навчання з розгортання ядерної зброї, тому загроза удару з боку РФ досі залишається.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, зараз Росія не готова застосувати ядерну зброю проти України

"Ознак того, що він (Путін - ред.) завтра застосує таку зброю, немає. Але там постійно проводяться тренування, саме визначені, планові тренування щодо розгортання ядерної зброї, переміщення боєзаряду, підготовка носіїв ядерної зброї до застосування. Носії є – це ті ж самі Ту-22, Ту-95, Ту-160, носії системи "Калібр", які перебувають в Чорному морі, також можуть нести тактичний ядерний боєзаряд. Тобто така загроза залишається і ми це розуміємо", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія могла розмістити у Криму тактичну ядерну зброю.

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