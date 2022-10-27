У розвідці розповіли, чи є у Білорусі зараз ударне угрупування для наступу на Україну

Білорусь наразі не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для повторного наступу на Україну, але проводить навчання особового складу, щоб відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк, інформує пресслужба ГУР.

Черняк зауважив, що диктатор Лукашенко, хоч є учасником війни РФ проти України, оскільки надав свою територію окупантам, але він регулярно намагається уникнути відкритого вторгнення до України.

"Звичайно, що потенційна небезпека зі сторони білорусі для України існує. З території рб здійснюються запуски ударних БПЛА, які росія закупила в Ірану, туди переміщено літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", – прокоментував Черняк.

Крім того, наразі РФ залізницею перекидає до Білорусі нещодавно мобілізованих громадян, які не мають належного озброєння або ж техніки. Водночас відремонтовані в Білорусі танки, бронетранспортери відправляють, навпаки, до Росії.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов 27 жовтня заявив, що російська армія знову може розпочати наступ на Київ з території Білорусі. Це може бути як напрямок з території Чорнобильської зони, так і з Чернігівської області. Водночас у Генштабі наразі и не бачать загрози, що противник безпосередньо буде атакувати.

Своєю чергою, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін попередив, що загроза наступу на Україну з Білорусі справді зросла. За його словами, в Білорусі з’явився намір створити ударне угруповання для наступу.

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