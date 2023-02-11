У розвідці спрогнозували, чи зможе Росія розпочати новий наступ 24 лютого

Окупанти намагаються активізувати свої війська на сході України
У російської армії недостатньо ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до 24 лютого.
Про це йдеться у заяві представника ГУР Міноборони України Андрія Черняка.
Черняк переконаний, що Росія найближчим часом намагатиметься активізувати свої війська на Сході. Таким чином армія окупантів прагне знайти слабкі місця в Збройних силах України.
"За нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України", - додав представник ГУР МО.
Черняк також додав, що наразі у Росії є проблема з нестачою високоточної зброї. Попри це, країна-агресорка не припиняє ракетний терор проти мирного населення України.
"Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки що це їм не вдається", - підсумував він.
Наступ Росії
Окупанти продовжують наступ на Донбасі одразу на 5 напрямках. Попри це, у розвідці Естонії заявили, що росіянам не вдасться змінити ситуацію на фронті.
Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що у Росії недостатньо ударних угруповань для початку нової широкомасштабної операції стратегічного або оперативно-стратегічного рівня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував "великі події" на річницю повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що агресор "запам'ятає цей день".
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