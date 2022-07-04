У розвідці розповіли, коли чекати на перший перелам у війні з Росією

У розвідці розповіли, коли чекати на перший перелам у війні з Росією

На перші великі перемоги України у війні з Росією варто чекати у серпні.

Ближче до зими активні бойові дії сповільнять темп.

Про це начальник Головного розвідувального управління Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Влітку, в серпні, ми маємо побачити якісь кроки з нашого боку. Потім ближче до зими це все має трошечки спинити, сповільнити темпи. Вони й так сповільнені, насправді, росіяни наступають виключно на двох ділянках місцевості. У них немає сил і засобів для широкомасштабного наступу, нема темпів наступу, все це втрачено", - сказав Буданов.

Він уточнив, що наприкінці літа світ побачить перші перемоги України, але мова йде лише про перший перелам у війні.

"У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України. Перший перелам. Під кінець року, скажімо так, стан, в якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба вірно розуміти те, що я кажу", - зазначив Буданов.

Він додав, що кінцем буде вихід на кордони України станом на 1991 рік, якого варто очікувати 2023 року.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що внутрішня нестабільність в Росії може призвести до закінчення війни проти України найближчим часом.

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