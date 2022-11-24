У розвідці розповіли, коли Росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні

В українській розвідці припускають завдавати масованих ракетних ударів по Україні Однак для наступної такої атаки окупантам знадобиться тиждень підготовки.

Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов припускає, що для підготовки до наступного масованого удару по Україні ворогу знадобиться близько тижня.

Про це представник розвідки розповів 24 листопада в ефірі телемарафону.

"Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних ударів по Україні - ред.) — це приблизно "тиждень +". Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", — розповів Юсов.

Він наголосив, що Україна своєю чергою вже готується до подальшої ефективної роботи, зокрема систем ППО, "але те, що терористичний режим буде продовжувати ці атаки, то це беззаперечно".

"Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр — це умовна "норма" і влучання навіть не в об'єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні — це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ", — сказав Юсов.

За його словами, більшість ракет, які залишилися в росіян — це ракети із систем С-300. Це свідчить про загрозу насамперед для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон.

"На жаль, це ті міста, куди С-300 долітають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати", — зауважив Юсов.

Нагадаємо, голова МВС Денис Монастирський повідомив, що внаслідок російських ракетних обстрілів України 23 листопада загинули щонайменше 10 людей.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про чергову атаку Росії.

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