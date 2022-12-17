У розвідці розповіли про домовленості РФ з Іраном щодо "шахедів" і балістичних ракет

За даними ГУР, Росія ще не отримала балістичні ракети від Ірану.

Росія отримала партію дронів-камікадзе "Шахед" іранського виробництва. Ця партія є меншою, аніж ту, яку отримував раніше агресор від Ірану.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов зауважив, що окупанти під час масованої атаки 16 грудня не застосовували "шахеди".

"Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням "шахедів" вочевидь менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "Шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння", - сказав він.

Крім того, розвідка дізналася про попередні домовленості РФ з Іраном щодо балістичних ракет і те, які зусилля Москва докладає, щоб отримати ці ракети. Водночас за даними ГУР, наразі Росія їх ще не отримала.

Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що РФ не атакувала дронами під час обстрілу 16 грудня. За його даними, за день до цього, 15 грудня, війська РФ застосували їх, щоб виявити розташування української ППО й скорегувати удар вже безпосередньо у день масованого ракетного удару, 16 грудня.

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