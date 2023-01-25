У розвідці розповіли про кількість російських військових та озброєння в Білорусі

Зокрема, на білоруських аеродромах є три бомбардувальники.

Наразі на території сусідньої Білорусі перебувають 5,8 тис. російських військових. Друга механізована дивізія перемістилася до Росії, а також увійшла вже на територію України - на Луганщину.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

"Наразі туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ для підготовки. Це зовсім не такий контингент, який був на початку агресії. Там немає потужного авіаційного компонента, попри навчання, там немає потужного ракетного компонента, там немає повітрянодесантних військ", - наголосив Скібіцький.

Також він додав, що наразі в Білорусі є один дивізіон "Іскандерів", зенітно-ракетні системи С-300, С-400 і три літаки МіГ-31.

Нагадаємо, зранку 25 січня на території сусідньої Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак. Це був ДРЛО А-50У ВКС РФ.

Крім того, злітали російські винищувачі, що базувалися на аеродромах у Мачулищах та Барановичі. В Україні було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала майже дві години.

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