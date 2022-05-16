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У розвідці розповіли, скільки російських танкістів здались у полон в Україні

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У розвідці розповіли, скільки російських танкістів здались у полон в Україні

facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 15 березня у полон потрапило 96 російських танкістів.

Також розвідка встановила, що станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. 

Військова розвідка проаналізувала отримані документи та встановила перелік російських підрозділів, які беруть участь у військовому вторгненні на територію України, військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, пропали безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

Зокрема станом 15 березня 2022 року загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб.Захисники ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Також за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів здались у полон. 

"За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські окупанти знову атакують Миколаївську область.

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