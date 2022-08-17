У розвідці розповіли, як РФ набирає на війну до України найманців з Центральної Азії

У Росії планують мобілізацію мешканців Центральної Азії через брак охочих воювати.

Кількість росіян, які погоджуються їхати на війну до України, дедалі зменшується.

Про це повідомляється на сторінці головного управління розвідки Міноборони України.

Тепер кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати до армії іноземців, щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви.

У московському регіоні для формування нових армійських підрозділів співробітники військових комісаріатів та відділів поліції отримали вказівку "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

Окрім фінансового стимулу, тим хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, пропонується отримання російського громадянства. Одночасно у Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні.

У розвідці повідомили, що значну частину "добровольців" у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.

Відомо, що практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні, породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Чоловіки виказують обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів – росіян і українців. Така політика Кадирова сприймається, як зрада мусульман.

Нагадаємо, окупанти проводять у Маріуполі приховану мобілізацію.

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