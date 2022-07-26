У розвідці розповіли, як РФ набирає найманців на війну до України серед ув'язнених і громадян Центральної Азії 

Росія, яка несе колосальні втрати у війні в Україні, намагається набрати найманців серед громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів.

РФ змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, військових набирають через приватні військові компанії, Росгвардію та "ЛДНР".

Про це повідомляє ГУР МО України.

Як зазначається, у РФ активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону". В її рамках Кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з незаконно анексованими Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону "добровольців" для участі у війні проти України.

Утім, не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення. Зокрема, влада Москви формує так званий "мерівський полк", в який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їхнього заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство РФ.

Крім того, аби уникнути оголошення загальної мобілізації, фіксуються випадки, коли окупанти примушують місцеве населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей підписувати "контракти. Отримано повний карт-бланш бланш від влади РФ на відбір бойовиків колоніях.

Також розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання.

Раніше експерт розповів, кого саме Путін планує примусово мобілізувати для війни в Україні.

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