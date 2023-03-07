У розвідці США оцінили загрозу вторгнення білоруської армії до України

З Білорусі росіяни, зокрема, можуть завдавати ударів по Україні.

США не мають розвідданих, які б свідчили про готовність військ Білорусі долучилися до участі у війні з росіянами проти України. Водночас режим Лукашенка продовжує надавати територію РБ як плацдарм для окупантів.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час пресбрифінгу 7 березня, повідомляє Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані залучення власних сил у війні в Україні", - висловився офіційний представник Білого дому.

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Водночас, Кірбі зауважив, що білоруський режим вже надавав пряму підтримку Путіну в його агресії щодо України.

"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - додав представник Білого дому.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко попередив, що у Білорусі спостерігається перекидання підрозділів збройних сил РФ, які проходили в РБ навчання, тож кількість окупаційних військ на цьому напрямку може дещо змінитися.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Володимир Путін продовжує спроби втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України. Утім, Лукашенко розуміє наслідки цього кроку.

Голова МВС Ігор Клименко переконує, що наразі загрози повторного наступу РФ на північ України не спостерігається. За його словами, сили оборони роблять все можливе для того, щоб у разі будь-якого екстремального випадку якнайшвидше вжити заходів і зупинити агресора.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що зараз Лукашенко нічого не може зробити Україні, оскільки вздовж нашого кордону з Білоруссю зведенні оборонні споруди.

Посол з особливих доручень МЗС України Олександр Щерба наголошує, що у прогнозах щодо загрози наступу з Білорусі варто бути обережними і довіряти українській розвідці, за даними якої, зараз достатніх сил для повторної атаки з півночі на Україну немає.

Раніше командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк пояснював, що Білорусь для Росії є майданчиком, зокрема, для відновлення техніки й навчання солдат. Так, з території РБ бойові частини, створені окупантами РФ, перекидають на схід України.

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