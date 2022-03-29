У розвідці США підтвердили виведення деяких військ РФ з Київщини, але попередили про бомбардування України

У розвідці США підтвердили виведення деяких військ РФ з Київщини, але попередили про бомбардування України

У США вважають, що російські війська відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на півдні та сході.

У розвідці США підтвердили те, що РФ частково виводить свої війська з території Київської області, проте небезпека зберігається через ймовірність бомбардування Києва.

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Про це у коментарі CNN повідомили двоє чиновників із розвідки США.

Росія починає відводити деякі сили, зокрема російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які залишають прилеглі території навколо української столиці.

" Сполучені Штати вважають, що Росія прикриє їхній відхід повітряними та артилерійськими бомбардуваннями столиці. Американські чиновники застерігають, що Росія завжди може повернутися назад, якщо дозволять умови бою", - йдеться у повідомленні.

У США вважають, що р осійські війська відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на півдні та сході.

Посадовець із американської розвідки додав, що одним із наслідків, які стурбовані США, є збереження єдиної сили європейських союзників щодо економічного тиску та військової підтримки України. Також Вашингтон вважає, що деякі союзники можуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на мирну угоду про припинення бойових дій.

Нагадаємо, р осійська делегація у Стамбулі заявила про суттєве скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах. Водночас продовжує перекидати до Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".