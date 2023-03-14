У розвідці Великої Британії розповіли, чому російська армія не здатна наступати

Протягом останніх кількох тижнів Росія сильно відчуває брак артилерійських боєприпасів. Нестача загострилася настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайно каральні норми.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

"Це, ймовірно, було ключовою причиною того, що останнім часом жодне російське з'єднання не могло вести оперативно значущі наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, в Росії вже почали видавати старі запаси боєприпасів, які раніше вважали непридатними для використання. Указом президента-диктатора РФ від 3 березня встановлено заходи для Мінпромторгу щодо повноважень керівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які не виконують виробничих завдань.

"Росія все частіше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, тому що вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим уразливим місцем "спеціальної військової операції", яка дедалі більше виснажується", - наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський зауважив, що РФ задіяла в Україні майже всю зброю, окрім ядерної. За його словами, єдиний ресурс, який ще у Москви є дуже потужним, - це людський ресурс. Також Грабський зазначив, що Росія має обмежену кількість плавзасобів.

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