У розвідці відповіли, чи буде продовжуватися ракетний терор РФ: це фірмовий стиль нового командувача армії Росії

Представник воєнної розвідки вважає, що масовані обстріли Росії можуть продовжуватися, але уже не з такою інтенсивність, як це було 10 жовтня.

Про це розповів представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі Freedom.

Він наголосив, що постійно завдавати потужних масованих ударів по Україні ЗС РФ не в силах.

"Ракетний терор може продовжуватися, але такої інтенсивності РФ не може дозволити собі так часто й регулярно це повторювати... Якщо ми говоримо по 100 ракет на день, це не може бути ні раз на тиждень, ні раз на місяць", - зазначив Юсов.

Також, як він пояснив, країна-агресорка вдалася до терору мирного населення через поразки на полі бою. Головна мета - залякати та посіяти паніку серед українців.

"На фронті не виходить, на полі бою не виходить, з армією нічого зробити не можуть. Значить, переходять до терористичних методів. А саме - акти залякування, тиску й, власне самі теракти. Удари по енергосистемі, удари в той час, коли люди йдуть на роботу, - це терористичні акти", - заявив Юсов.

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Ракетні удари РФ 10-11 жовтня

Російська війська вранці 10-11 жовтня обстріляли ракетами та бойовими безпілотниками українські міста. Головними цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, ракетний терор має багатовекторний характер. Основними завданнями атаки окупантівбув енегретичний тиск на країни Європи, блокування експорту української електроенергії, зрив опалювального сезону безпосередньо в Україні та сіяння паніки і недовіри серед українців до дій центрального уряду.

Через два дні Парламентська асамблея Ради Європи визнало Росії країною-терористкою. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ державою-терористом.

“Така операція не готується за два дні” – Олексій Арестович про масові обстріли України

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