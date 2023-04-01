У розвідці заявили про повний провал "великого російського наступу"

Російський диктатор Путін поставив завдання захопити до кінця березні всю Донецьку та Луганську області.

Російська армія не змогла виконати завдання диктатора Володимира Путіна під час так званого "великого наступу". Путін хотів, щоб його війська вийшли на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, інформує Міністерство оборони.

Він зазначив, що зараз відбувається "апогей" кампанії, яка називалась "новий російський великий наступ".

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"Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світу, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Це спроба ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше надавати допомогу", - сказав Юсов.

Він зазначив, що російський диктатор Путін поставив завдання захопити до кінця березні всю Донецьку та Луганську області.

"Чергові терміни і завдання, які Путін ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема, перед Валерієм Герасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні, провалені", - сказав представник ГУР МО України.

Крім того, Юсов заявив, що під час "великого наступу" кількість знищеної техніки та ліквідованих окупантів значно зросла.

"Це означає, що досі жодна з озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнута і не буде досягнута", - підкреслив Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що план Росії занурити Україну у блекаут не вдався, тому вони повертаються до тактики, яка була у перші дні повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого 2022 року. Їхніми цілями під час масованих атак можуть стати військові об'єкти та шляхи постачання західної зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї.

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