У розвідці оцінили, як довго триватиме наступ РФ на фронті

Армія РФ.

Армія РФ буде утримувати високі темпи наступу на фронті аж до моменту реальних перемовин про завершення війни.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Він наголосив, що до перемовин росіяни прагнуть продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території. Зокрема, саме з цією метою вони використовують тактику фейкових захоплень населених пунктів.

"Ця історія про "прапороносців", яких відправляють лише з однією метою забігти вглиб населеного пункту і навіть не захопити його, а просто поставити прапор, сфотографувати. Вринципі, на цьому їхня місія закінчується", - зазначив представник ГУР.

Юсов прокоментував відео російського генштабу, на якому Одеська та Миколаївська області позначені як територія РФ. З його слів, це показовий жест та дезінформаційна кампанія.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що росіяни відводять свої сили із Сумської області. Активність окупантів суттєво зменшилася напрямках Хотінської та Юнаківської громад. За інформацією прикордонних, зокрема ці сили перекидають на південь.

Тим часом військовий експерт Владислав Селезньов наголосив, що ворог активізував бої на Дніпропетровщині. Це не випадково. Окупанти хочуть створити так звані санітарні зони уздовж кордону та поступове просування у глиб української території.

