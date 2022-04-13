У Рубіжному окупанти обстріляли житловий квартал: жоден будинок не вцілів

У Рубіжному окупанти обстріляли житловий квартал: жоден будинок не вцілів

В інших містах області надзвичайники ліквідували 10 пожеж у будинках.

У Рубіжному Луганської області російські окупанти обстріляли житловий квартал. З вогню службовцям ДСНС вдалося врятувати 10 людей.

Про це повідомив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"В Рубіжному росіяни обстріляли з потужного озброєння цілий житловий квартал – згоріли майже всі будинки. Співробітники ДСНС врятували з полум’я 10 осіб", — написав Гайдай.

Крім того, в Кремінній та Лисичанську надзвичайники ліквідували 10 пожеж у будинках, розташованих в різних районах міст. Лівідували пожежу також і в Сєвєродонецьку, де спалахнула будівля на території лікувальної установи.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли фосфорними боєприпасами Запорізьку область. Цього разу під обстріл потрапило село Новоданилівка.

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