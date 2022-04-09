Рубіжне, палає цистерна з азотною кислотою / скріншот з відео

У Рубіжному окупанти вдруге влучили у цистерну з азотною кислотою

Людям радять не виходити з укриттів та будинків та закрити двері й вікна.

У Рубіжному Луганської області російські військові вже вдруге влучили у цистерну з азотною кислотою.

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Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Знову хімічна атака! Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою", - йдеться в повідомленні.

Він закликав людей не виходити з укриттів, а тим хто у приміщенні - закрити двері та вікна. Окрім того, місцевим радять підготувати захисні маски для обличчя, які варто змочити содовим розчином.

"При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору", - зазначив Гайдай.

Дія на людину: азотна кислота небезпечна під час вдихання, ковтання, потрапляння на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи. За слабкого отруєння з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість. За важкого: набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

Перша допомога: у разі потрапляння азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин; шкіру - уражену поверхню обмити водою, додавши до неї питну соду, мило; у разі проковтування азотної кислоти слід промивати шлунок великою кількістю води.

Нагадаємо, 5 квітня окупанти вже влучали в у цистерну з азотною кислотою у Рубіжному.

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