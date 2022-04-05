У Рубіжному росіяни влучили у цистерну з азотною кислотою

У Рубіжному росіяни влучили у цистерну з азотною кислотою

Людям радять не виходити з укриттів та будинків.

У Рубіжном Луганської області армія Російської Федерації влучилв у цистерну з азотною кислотою.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"У Рубіжному орки влучили у цистерну з азотною кислотою", - написав голова області.

Він закликав людей не виходити з укриттів, а тим хто у приміщенні - закрити двері та вікна. Також варто пдготуваи маски для обличчя.

"Під час місцевої дії на очі азотна кислота викликає важке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору", - наголосив Гайдай.

Дія на людину: азотна кислота небезпечна під час вдихання, ковтання, потрапляння на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. За слабкого отруєння з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість. За важкого: набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

Перша допомога: при потраплянні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин; на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило; при проковтуванні азотної кислоти слід промивати шлунок великою кількістю води.

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