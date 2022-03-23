У Рубіжному снаряд влучив у багатоповерхівку: загинуло двоє дітей (фото)

Обстріли не припиняються, є поранені та загиблі серед мирного населення.
У Рубіжному ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку. Троє загиблих, з них - дві дитини.
Про це повідомили у МВС Луганської області.
“Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі по всій території Луганської області. Зокрема, у Рубіжному палало підприємство легкої промисловості, училище, декілька квартир. Перебито газопровід. У Лисичанську внаслідок авіаудару горів нафтопереробний завод. У Кремінній пошкоджено чотири житлові будинки”, - йдеться у повідомленні відомства.
Окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру. У Сєвєродонецьку цинічно розстріляли людей, які прийшли до магазину по їжу. В результаті - одна людина загинула, 6 отримали поранення.
Раніше стало відомо, що окупаційні війська в Луганській області вкотре обстріляли міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та Кремінна. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.
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