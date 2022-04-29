У Румунії американська БТГ підійшла до кордону Молдови: Арестович вважає, що війна вийде за кордони України

У Румунії американська БТГ підійшла до кордону Молдови: Арестович вважає, що війна вийде за кордони України

У Румунії американська БТГ "бригада Страйкер" підійшла до кордону Молдови через загострення у невизнаному Придністров'ї

Тим часом у невизнаному Придністров'ї, яке контролюють маріонетки Кремля, аеродром готують до ймовірної висадки російських військових літаків.

Про це розповів радник керівника ОП Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 27 квітня.

За його словами, українська ППО зможе у разі потреби дістати до Придністров'я і збити ці літаки: "Дивлячись де і як, від умов залежить".

Арестович зазначив, що "тінь війни лягла на Молдову, на Білорусь і на російський регіон".

"Війна розповзається, вона не втримається ні в межах "спецоперації", ні в межах навіть кордонів України. Вона відкинула дуже серйозну тінь і в цій тіні видно спалахи пожеж", — сказав радник керівника ОП.

Нагадаємо, 26 квітня Арестович заявив, що через провокації Росії у невизнаному Придністров’ї у Молдови можуть бути великі неприємності. Тож державі варто звернутися по допомогу до Румунії та України. А Україна, за словами радника голови ОП, "впорається з тим", щоб взяти під контроль Тирасполь.

Своєю чергою влада Молдови заявила, що має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом. Окрім цього президентка Молдови Мая Санду повідомила, що країна не має боєздатної армії.

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