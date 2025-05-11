У Рильську на Курщині знищили місце дислокації окупантів (відео)

Місце удару у Рильську

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У Рильську Курської області знищили місце дислокації російських військових.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський з посиланням на пропагандистські канали.

За його словами, місцеві повідомляють, що є вбиті та поранені, йде розбір завалів. Окупанти стверджують, що, ймовірно, удару було завдано за допомогою HIMARS.

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© Telegram / Денис Казанський

Голова Рильського району повідомив, що внаслідок удару троє людей отримали поранення.

Дата публікації 23:03, 11.05.25 Кількість переглядів 8 У Рильську на Курщині знищено місце дислокації російських окупантів

Раніше ми писали про успішний удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА поблизу Тьоткіно.