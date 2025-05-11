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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

У Рильську на Курщині знищили місце дислокації окупантів (відео)

Окупанти скаржаться, що ЗСУ завдали удару по Рильську на Курщині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Місце удару у Рильську

Місце удару у Рильську

У Рильську Курської області знищили місце дислокації російських військових.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський з посиланням на пропагандистські канали.

За його словами, місцеві повідомляють, що є вбиті та поранені, йде розбір завалів. Окупанти стверджують, що, ймовірно, удару було завдано за допомогою HIMARS.

/ © Telegram / Денис Казанський

© Telegram / Денис Казанський

Голова Рильського району повідомив, що внаслідок удару троє людей отримали поранення.

Раніше ми писали про успішний удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА поблизу Тьоткіно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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