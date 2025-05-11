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- Війна
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У Рильську на Курщині знищили місце дислокації окупантів (відео)
Окупанти скаржаться, що ЗСУ завдали удару по Рильську на Курщині.
У Рильську Курської області знищили місце дислокації російських військових.
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський з посиланням на пропагандистські канали.
За його словами, місцеві повідомляють, що є вбиті та поранені, йде розбір завалів. Окупанти стверджують, що, ймовірно, удару було завдано за допомогою HIMARS.
Голова Рильського району повідомив, що внаслідок удару троє людей отримали поранення.
Раніше ми писали про успішний удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА поблизу Тьоткіно.