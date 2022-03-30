У салонах були сім'ї: у Чугуївському районі через наїзд авто на міни загинули люди

Доки сапери не розмінують території, де були бойові дії, їхати ними небезпечно.
У Чугуївському районі Харківської області автомобілі наїхали на міни, унаслідок чого є загиблі й травмовані, поранення отримала також шестимісячна дитина.
Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в області Сергій Болвінов.
За його даними, в автівках їхали сім'ї. Транспортні засоби наїхали на міни або не знешкодженні боєприпаси.
У результаті чого загинуло двоє чоловіків, отримали поранення ще п'ятеро людей, зокрема шестимісячна дитина.
"Закликаю всіх, хто перебуває в зоні ведення бойових дій, на окупованих територіях, а також тих, хто хоче повернутися до щойно звільнених населених пунктів. У жодному разі не рухайтесь у напрямках, які перекриті, або на яких щойно закінчились бойові дії. Ані дорогами, ані обхідними шляхами! Поки наші сапери не провели розмінування, це вкрай небезпечно", - закликав Болвінов.
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