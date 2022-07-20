У СБУ назвали, скільки наразі розслідують кримінальних проваджень про колабораціонізм

Служба безпеки України СБУ розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Від початку повномасштабної агресії РФ СБУ розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності. Серед підозрюваних – високопосадовці державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України", - зазначив він.

Зокрема, повідомлено про підозру заступнику директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини.

За це загарбники призначили його керівником так званого "державного унітарного підприємства Херсонська залізниця". Крім того, додав Дехтяренко, у Луганській області спецслужба викрила чотирьох колишніх представників "Партії регіонів", які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого "Старобільського району ЛНР".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 147-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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