У СБУ перелічили Telegram-канали, де росіяни публікують фейки й провокації щодо війни в України

У СБУ перелічили Telegram-канали, де росіяни публікують фейки й провокації щодо війни в України

Українців закликали перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним ресурсам.

Служба безпеки України оприлюднила список Telegram-каналів, які координуються спецслужбами РФ для пропаганди.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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"Російська пропаганда попри розв'язану війну в Україні досі намагається пояснити світу, що "не все так однозначно". Ці проросійські наративи в нашому інформпросторі щедро продукує ціла низка телеграм-каналів. А окрім того – фейки, відверті провокації та відео з місць обстрілів наших міст російськими ракетами", - кажуть в СБУ.

У переліку Telegram-каналів, які координуються спецслужбами РФ: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює РФ. Українців закликають не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їхні публікації та не сприяти ворогу.

"Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам інформації", - додали в СБУ.

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