У Щасті не можуть загасити пожежу на Луганській ТЕС через обстріли бойовиків: відео

У Щасті не можуть загасити пожежу на Луганській ТЕС через обстріли бойовиків: відео

Спостерігається горіння уже трьох трансформаторів, в кожному з яких знаходиться 40 тонн мастила.

У вівторок, 22 лютого, під час обстрілу проросійських бойовиків з тимчасово непідконтрольної території сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС. Це спричинило з подальшим загоранням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор.

Як повідомили в управлінні ДСНС України у Луганській області, рятувальники не можуть почати гасити пожежу, тому що обстріли тривають.

Станом на 14:30 на території ТЕС у місті Щастя спостерігається горіння уже трьох трансформаторів, в кожному з яких знаходиться 40 тонн мастила. При подальшому розливі пального існує загроза розповсюдження пожежі на другу чергу - ще 3 трансформатори.

На гасіння пожежі скеровано 12 одиниць техніки, однак вони зупинилися на під’їзді до міста Щастя, оскільки місце загорання все ще обстрілюють бойовики.

"Ситуація з пожежею на даний час без суттєвих змін, обстріли продовжуються, техніка ДСНС знаходиться в готовності. Зі слів персоналу розповсюдження пожежі за межі трансформаторної площадки на даний час немає", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, якщо проросійські бойовики не припинять обстрілювати місто Щастя Луганської області, керівництво області ухвалить рішення про евакуацію.

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