У Щасті вибухнула автозаправка внаслідок обстрілу бойовиків: фото

Фото пожежі АЗС опублікував Антон Геращенко.
Російсько-окупаційні війська 21 лютого вкотре обстріляли Щастя Луганської області, як наслідок загорілась та вибухнула АЗС.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
"Внаслідок обстрілу бойовиками з окупованої території Щастя спалахнула і вибухнула АЗС", – написав він, виклавши відповідне фото.
В результате обстрела боевиками с оккупированых территории пгт. Щастье загорелась и взорвалась АЗС. Пожалуйста...Опубліковано Антоном Геращенком Понеділок, 21 лютого 2022 р.
Нагадаємо, за добу 20 лютого російські бойовики здійснили 80 обстрілів, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий зазнав поранення.
Зокрема, російські найманці знищили вантажівку ЗІЛ-131 українських представників Спільного центру контролю та координації (СЦКК) на мосту біля КПВВ "Щастя".
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