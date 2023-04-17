У секретних документах Пентагону знайшли дату початку контрнаступу ЗСУ - ЗМІ

Зазначається, що Україна ділилася зі США не всіма деталями контрнаступу, тому цілком імовірно, що дату буде перенесено.

У секретних документах Пентагону ЗМІ знайшли дату початку контрнаступу Збройних сил України.

Контрнаступ ЗСУ очікується 30 квітня, пише Newsweek із посиланням на злиті документи.

Як зазначає видання, у документах йдеться про те, що підтримка, обіцяна Пентагоном, вже направляється до України перед контрнаступом ЗСУ, старт якого заплановано на кінець квітня.

Водночас, посилаючись на джерела розвідувальної спільноти, журналісти зазначають, що злиті у Мережу секретні відомості, в яких вказана остаточна дата українського наступу базуються на перехопленні телефонних розмов і, ймовірніше за все, є "справжнім секретом", а не фейком.

Однак зазначається, що Україна ділилася зі США не всіма деталями контрнаступу, тому цілком імовірно, що дату буде перенесено.

Також секретар РНБО Данілов заявляв, що рішення про початок прийматиме Залужний. І лише тоді, коли вважатиме за потрібне.

Зазначимо, підозрюваному у "зливі" секретних документів Пентагону військовому США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.

Українська сторона заявила, що Сполучені штати Америки не мають інформації щодо українського ймовірного наступу.

Тим часом американські аналітики вважають, що витоки секретної інформації Пентагону корисні для Росії, оскільки дають її владі уявлення про плани України і США, а також про ставлення Штатів до російської війни проти України.

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