У селах навколо Лисичанська точаться важкі бої - очільник Луганської ОВА

У селах навколо Лисичанська точаться важкі бої, деякі населені пункти вже по два рази переходили під той чи інший контроль.

Через те, що росіяни ретельно готувалися до штурму неприступного Лисичанська, як про нього казали, наші військові виграли в часі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що наразі у Лисичанську залишається до 15 тисяч людей, у Сєвєродонецьку перебуває тисяч 8 осіб.

"Росіяни просуваються, насамперед, через те, що переважають в артилерії, якою руйнують міста та позиції оборони. Сьогоднішні відеоролики з Лисичанська дивитися боляче", - наголосив очільник Луганської області.

Гайдай також додав, що на окупованих у 2014 році територіях Луганщини майже не залишилося чоловіків, на фронті навіть ті, у кого була "бронь".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 133-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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