У селах в сірій зоні Донеччини в підвалах проживають по 40 людей, які бояться виїхати: прячуть там і дітей

На Донецькому фронті ворог прагне витіснити українських армійців і невпинно сипле снарядами, намагаючись стерти з лиця землі цілі містечка. Хто встиг із місцевих жителів - уже евакуювався, а інших, аби вберегти життя, вмовляє виїхати поліція, йдеться в ТСН.

Люди бояться полишати свої навіть зруйновані домівки не лише тому, що йти нікуди, а й тому, що дороги до великої землі під вогнем окупантів.

В селі Великі Новосілки, попри вогонь окупантів, досі проживає кілька сотень людей, вони давно без зв’язку, світла, газу й тепла. На крайніх вулицях цього селища достатньо добре чутно кулеметні черги, бо лінія фронту вже дуже близько. Хоча це селище фактично опинилося в сірій зоні.

В одному з підвалів мешкає аж сорок людей водночас. Гріються буржуйками та кутаються в ковдри. Їжу готують на вогнищі. Для пані Людмили - це єдине місце прихистку, бо від її хати через влучання артилерії нічого не лишилося.

Поліцейські приїхали не лише для того, щоб перелічити людей після чергової атаки, а й хочуть вмовити хоч когось виїхати з оточеного війною селища. Це вже не перший візит бійців до цього підвалу, але літнім людям складно полишити своє майно, навіть геть зруйноване, і поїхати в невідомість. На всі вмовляння поліцейські вкотре чують традиційне виправдання страху цих людей. “Евакуйовуватися я точно не буду. Там ми нікому не потрібні”, - переконані люди.

У сусідньому підвалі-укритті люди і тварини водночас, є навіть діти. Але неповнолітніх швидко ховають від камери ТСН та й самих правоохоронців, батьки бояться, що їх заберуть силою. Тому все, що лишається поліцейським - просто зібрати заявки на гуманітарну допомогу. Їх тут цілий стос. “Люди просять гігієнічні набори. Люди просять дрова”, - кажуть поліцейські.

Вивезти когось силоміць, а тим паче дітей, без дозволу батьків поліцейські не мають права. Щоразу вимушені сюди їздити заради вмовлянь мирних зробити цей крок і врятувати своє життя. “Трьох дітей ми вже евакуювали з Великої Новоселки до безпечних місць. Це за останній тиждень. Інші пока не хочуть, але розмовляємо”, - додають поліцейські.

Цього разу бронемашина вертається також без додаткових пасажирів. Мешканці Новосілки лишаються під вогнем артилерії у своїх підвалах зі сподіваннями, що черговий обстріл не стане для них останнім.

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