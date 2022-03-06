У селі Бузова Київської області окупанти з танків розстріляли школу

У селі Бузова Київської області окупанти з танків розстріляли школу

Снаряди влучили й по звичайнимх будинках.

У селі Бузова Київської області російські військові відкрили вогонь по цивільних об'єктах.

Як передає один з Telegram‑каналів, окупанти з двох танків обстріляли школу та звичайні будинки.

Інформації про потерпілих та загиблих наразі немає.