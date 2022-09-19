У селі Козача Лопань осетини влаштували катівні, а за втечі вивозили до Росії колаборантів: свідчення місцевих

На звільнених територіях Харківщини щодня з’являється інформація про звірства рашистів, скоєні за час окупації.

У селі Козача Лопань, що на кордоні з Росією, окупанти понад пів року катували та вбивали людей. Понад тисячу місцевих примусово вивезли до Росії. Нині в селі під щоденними обстрілами лишається кілька десятків людей, йдеться в ТСН.

Десятого вересня до села Козача Лопань першим пішки зайшов голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко. Його мати з першого дня війни була там під окупацією. Кадри їхньої зустрічі облетіли Мережу.

Під час окупації рашисти вивідали про матір голови громади. За те, що її син не визнав «руського миру» жінку катували. «Росіяни знали, що це моя матір. Роздягали, ставили на сніг, на коліна, допитували. Психологічний тиск був на батьків», - каже Задоренко.

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Сотні місцевих пройшли через тортури рашистів. На залізничній станції був штаб окупантів, там проводили допити. «Тут сиділи їхні військові, які допитували з пристрастями наших місцевих. Після допиту їх жбурляли до цього приміщення. У цій кімнаті було по 5 по 6 людей. Їх тут тримали і не випускали. Тримали по 3 по 4 дня. Тут сидів дозорний», - показує голова.

Тероризували місцевих і постійними обстрілами. Говорили: це нібито обстрілюють збройнві сили України. Намагалися аби люди зненавиділи своїх захисників.

«Був випадок, коли вони оголосили про роздачу гуманітарної допомоги. Зібрали велику кількість людей на площі, витягли свої системи залпового вогню в бік наших військових, з боку Золочева. Нанесли удар по Козачій, загинули люди. На місці одразу ж відпрацювали їхні телерепортери,які відзняли сюжет, як «українські нацисти» знищують місцеве населення», - розповідає В’ячеслав Задоренко.

У селі спочатку хазяйнували осетини. Саме вони, кажуть люди, і вчиняли найбільше звірств.

Про контрнаступ ЗСУ рашисти спочатку не здогадувались. Щойно запахло смаженим, почали примусово вивозити людей до Росії. «Тієї ночі всіх розбудили. Почали кричати, що масова евакуація з Козачої, що прийдуть сюди українці і вас вбиватимуть і вам голову відріжуть. Здебільшого забирали тих, хто працював у верхівці сільської ради та вулицькомів. Нас пів року залякували тим, що ось Україна – вони вбивають, вони заходять до селищ, вони стріляють у людей, гранати кидають», - розповідають місцеві.

«Росіяни покинули село досить швидко, за декілька годин до нашого приїзду. Великого супротиву ми тут не зустріли. Вони покидали багато своїх речей, документації, техніки. В посадках, де вони стояли, їхні речі заміновані», - розповідають військові.

Після втечі росіяни обстрілювали село вже з території Росії. Навіть під час знімань ТСН вибухи не вщухали. Вони гатять з відчаю, певні військові.

Без зв’язку, світла та газу у селі живе кілька десятків людей. Місцева влада у найшвидші терміни намагається відновити критичну інфраструктуру, а люди тим часом зафарбовують на вулицях російські прапори.

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