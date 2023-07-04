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У селі на Донеччині російські окупанти постійно пиячать та знущаються з місцевих мешканців – Генштаб

У селі на Донеччині російські окупанти постійно пиячать та знущаються з місцевих мешканців – Генштаб

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У селі на Донеччині російські окупанти постійно пиячать та знущаються з місцевих мешканців – Генштаб

П'яні загарбники не дають нормально жити мешканцям окупованих територій Донеччини / Фото: www.obozrevatel.com

П'яні загарбники завдають мешканцям села Малоянисоль тілесних ушкоджень та займаються мародерством.

У тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області відзначено розміщення підрозділу російських окупаційних військ. Окупанти постійно пиячать та знущаються з мешканців села.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 липня.

"Російські загарбники продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни. Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються з цивільних мешканців, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, 12-річну дівчинку, яку шукали біля Маріуполя, знайшли мертвою. У загибелі дитини підозрюють окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
511
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