У селищі на Київщині окупанти підвісили за голови курей на прищіпки на мотузках для білизни (фото)

У селищі на Київщині окупанти підвісили за голови курей на прищіпки на мотузках для білизни (фото)

Медицина називає окупантів психопатами, каже офіцер ЗСУ.

У Ворзелі Київської області російські окупанти, які не лише нищать будинки мирних людей, а й вбивають громадян і грабують їхні оселі, підвісили за голови курей на прищіпки на мотузках для білизни.

Про це повідомляє UAnimals.

"Ці нелюди знущаються, катують та вбивають людей і тварин заради розваги, їм приносить задоволення страждання інших живих створінь. Цивілізований світ ніколи не збагне мету таких вчинків, але зрозуміло лише одне - у російських глубинках, звідки походять ті, хто зараз знищує все живе на нашій землі, нормою є те, що у нас називають психопатією. Російська армія втілює у життя все те, що може уявити лише хвора психіка людини", - йдеться в повідомленні.

На інцидент відреагував і офіцер ЗСУ Віктор Трегубов, котрий заявив: "Окупанти - це "люди, яких ми називаємо відморозками, а медицина - психопатами. Люди, позбавлені емпатії, позбавлені розуміння цінності як свого, так і чужого".

Росіяни познущалися з курей у Ворзелі / instagram.com/uanimals.official

Нагадаємо, в окупованих населених пунктах Чернігівської області путінські армійці нищили все на своєму шляху. У кожному подвір'ї та погребі нині рятувальники знаходять російські снаряди. Окупанти вбивали навіть свійських тварин.

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