У селі під Черніговом російські окупанти розстріляли трьох підлітків

У селі під Черніговом російські окупанти розстріляли трьох підлітків

Чергові невинні жертви російської агресії.

У селі Мохнатин біля Чернігова російські загарбники вбили трьох місцевих підлітків.

Про це Суспільному розповів керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

За його словами, двом розстріляним російськими окупантами хлопцям було по 17 років, одному - 19. Повідомлення про вчинення злочину надійшло 14 березня близько 15 години.

"Згідно з свідченнями громадянина, який звернувся стосовно цього, проїжджала колона військової техніки РФ: 7 бензовозів, 3 КамАЗи з боєприпасами у супроводі БМП. Йшли місцеві мешканці, їх розстріляли з БМП", - сказав Василина.

Двоє загиблих були братами-близнюками. Третьому, 19-річному хлопцю, відірвало ногу, він також загинув.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ - "Порушення законів та звичаїв війни".

ТСН.ua

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