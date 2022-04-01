У селі під Києвом оговтуються після обстрілів "Точкою-У" та касетними боєприпасами

В громаді, селищна рада разом з військовими допомагають продуктами і стежать за покинутими будинками.

Четверо загиблих цивільних, знищені складські приміщення та вщент розтрощені приватні будинки – такий результат нещодавніх обстрілів селищ біля містечка Вишневе. Околиці Київщини оговтуються від масованих ракетних ударів, яких завдали російські окупанти по селищним громадам. Російські військові задіяли проти мирного люду ракетний комплекс «Точка – У» та реактивні системи залпового вогню з касетними боєприпасами. Уламки від ракет з російським маркуванням досі лишаються на подвір’ях місцевих жителів.

Про це йдеться в ТСН.

Приватний будинок вигорів з третього до першого поверху. Російська ракета влучила в цей дім, пробивши діру в даху прямо посеред ночі. Величезний уламок, що лишився від неї, лежить на подвір’ї. Мешканці будинку, які дивом вцілили збирають залізні уламки від ворожого снаряду.

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Вибиті вікна затулені, а дах перекритий дерев’яними дошками, так нині рятуються мешканці цього будинку. На сусідній вулиці більшості рятувати вже нічого. Міни крилаті ракети та важка артилерія - це селище російські окупанти обстрілювали три дні поспіль.

Родина Олени – одна з чотирьох сімей, що лишились на цій вулиці. Від обстрілів окупантів вони ховаються у підвалі гаражу. Туди знесли ліжко, крісла, валізу з речами, а на полиці стоять свічки та заспокійливе.

Тим, хто лишився в громаді, селищна рада разом з військовими допомагають продуктами і стежать за покинутими будинками. «Наразі ми допомагаємо 700 осіб, це люди, які лишилися в своїх домівках. Близько 10 обстрілів було на житлові масиви. Це «рускіє» в них немає правил», - кажуть місцеві.

Окрім житлового сектора, під приціл ворожих обстрілів потрапили давно покинуті виробничі склади, які охороняла місцева самооборона. Перед потужним обстрілом, згадує «Піксель», російські військові запускали у небо безпілотники. Після кількагодинної розвідки почалась потужна атака.

«Такий звук наче як літак летить, такий свист, набирає гучність, потужність і потім над головою, як автоматна черга тільки набагато гучніше, начебто як фейерверк над головою салют розривається», - розповідають свідки.

Околиці Київщини оговтуються від масованих ракетних ударів

Той вбивчий салют із «Градів» з касетними снарядами та ракетного комплексу «Точка-У» понівечив склади та потрощив усе в радіусі кількох сотень метрів.

Нерозірвані касетні снаряди згодом знищили. Дивом вдалося уникнути жертв серед людей.

Як і в 2014 році в Авдіївці, так і зараз на Київщині Андрій на позивний «ВАРТА» охороняє рубежі країни від російського агресора. Після двох років війни на Сході, отримавши контузію і пошкодження ока повернувся на роботу банківського аналітика. Та повномасштабний наступ російського окупанта змушує згадати бойовий досвід. «Ми налаштовані не помирати, а навпаки перемогти і далі продовжувти мирно жити», - каже Андрій.

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