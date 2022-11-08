У селі в Мелітопольському районі підсмажили лігво окупантів - Федоров (відео)

Загарбники розмістили свій штаб в одній із захоплених церков.
У селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області підсмажили лігво російських окупантів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Навіть на дев`ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього. Сьогодні близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району "підсмажили" лігво окупантів", - написав він.
Федоров додав, що "в найкращих традиціях рашистів" вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков.
"Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов`язково настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом", - зазначив він.
Федоров додав, що інформація щодо втрат ворога уточнюється.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 710 окупантів - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Від початку широкомасштабного вторгнення втрати РФ в Україні перевалили за 77 тисяч особового складу.
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