Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У селі в Мелітопольському районі підсмажили лігво окупантів - Федоров (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
101
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У селі в Мелітопольському районі підсмажили лігво окупантів - Федоров (відео)

Фото: Мелітопольська міська рада

Загарбники розмістили свій штаб в одній із захоплених церков.

У селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області підсмажили лігво російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Навіть на дев`ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього. Сьогодні близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району "підсмажили" лігво окупантів", - написав він.

Федоров додав, що "в найкращих традиціях рашистів" вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков.

"Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов`язково настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом", - зазначив він.

Федоров додав, що інформація щодо втрат ворога уточнюється.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 710 окупантівнайбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Від початку широкомасштабного вторгнення втрати РФ в Україні перевалили за 77 тисяч особового складу.

Мапа боїв на 8 листопада: росіяни наступають на Донеччині, а на Півдні - масово здаються в полон

Мапа боїв на 8 листопада: росіяни наступають на Донеччині, а на Півдні - масово здаються в полон

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
101
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація