У селі в Мелітопольському районі підсмажили лігво окупантів - Федоров (відео)

У селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області підсмажили лігво російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Навіть на дев`ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього. Сьогодні близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району "підсмажили" лігво окупантів", - написав він.

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Федоров додав, що "в найкращих традиціях рашистів" вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков.

"Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов`язково настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом", - зазначив він.

Федоров додав, що інформація щодо втрат ворога уточнюється.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 710 окупантів - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Від початку широкомасштабного вторгнення втрати РФ в Україні перевалили за 77 тисяч особового складу.

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