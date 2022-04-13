У селищі Іванків Київської області посилили комендантську годину

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

У селищі Іванків Вишгородського району Київської області посилили комендантську годину.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Зазначається, що а території населених пунктів Іванківської селищної ради, що у Вишгородському районі Київської області, комендантська година діятиме щодня з 20:00 до 6:00. Тимчасові обмеження триватимуть з 13 по 18 квітня.

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Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх мають працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Також необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

У визначений час мешканцям області необхідно залишатися вдома, а в разі спрацювання сигналу тривоги спуститися в укриття.

Такі тимчасові обмеження потрібні для того, щоб фахівці мали змогу ліквідувати наслідки російської збройної агресії на території населених пунктів.

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