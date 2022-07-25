У селищі Новоолексіївка окупанти третій день вантажать техніку, яка йде у бік Херсона

На думку військового спецкора Цаплієнка, загарбники поспішають перегнати її через мости, які ще не знищили ЗСУ.

У селищі Новоолексіївка Херсонської області третій день вантажать техніку, яка йде у бік Херсона.

Очевидці розповідають, що уся техніка з емблемою "V".

Про це написав військовий спецкор каналу "1+1" Андрій Цаплієнко у Telegram.

"Поспішають перегнати через мости, які ще не знищили ЗСУ", - зазначає Цаплієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розказав, як Збройні сили України крок за кроком просуваються до Херсонської області.

25 липня депутат Херсонської облради та радник голови Обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що в Херсонській області вже настав переламний момент на фронті на користь ЗСУ. Радник голови ОВА певен, що до вересня ЗСУ обов'язково звільнять всю Херсонщину, а плани окупантів проваляться.

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