Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У селищі Новоолексіївка окупанти третій день вантажать техніку, яка йде у бік Херсона

Дата публікації
Перегляди
2915
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У селищі Новоолексіївка окупанти третій день вантажать техніку, яка йде у бік Херсона

Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

На думку військового спецкора Цаплієнка, загарбники поспішають перегнати її через мости, які ще не знищили ЗСУ.

У селищі Новоолексіївка Херсонської області третій день вантажать техніку, яка йде у бік Херсона.

Очевидці розповідають, що уся техніка з емблемою "V".

Про це написав військовий спецкор каналу "1+1" Андрій Цаплієнко у Telegram.

"Поспішають перегнати через мости, які ще не знищили ЗСУ", - зазначає Цаплієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розказав, як Збройні сили України крок за кроком просуваються до Херсонської області.

25 липня депутат Херсонської облради та радник голови Обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що в Херсонській області вже настав переламний момент на фронті на користь ЗСУ. Радник голови ОВА певен, що до вересня ЗСУ обов'язково звільнять всю Херсонщину, а плани окупантів проваляться.

Поляки зібрали гроші на "Байрактар" для України

Поляки зібрали гроші на "Байрактар" для України

Читайте також:

Наступна публікація